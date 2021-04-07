Alanya Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodlarına özellikle adres bilgilerimizi vermemiz gereken durumlarda ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden yaşadığımız bölge her neresiyle, oranın posta kodunu bilmemiz de önem arz ediyor. Peki, Kocaeli'nin bir ilçesi olan İzmit'in posta kodu kaçtır? İzmit'in mahallelerinin posta kodu kaçtır? İşte bu konu hakkında öğrenilmesi gerekenler.
İzmit Kocaeli iline bağlı bir ilçedir. Toplamda 7 tane semti bulunmaktadır. Bu semtlerde yer alan mahallelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır.
İzmit Posta Kodu Kaçtır?
Kocaeli iline bağlı İzmit ilçesinin posta kodu 41310'dur.
İzmit'in Mahallelerinin Posta Kodu Kaçtır?
Alikahya - 41310 (Akarca, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet, Alikahya Cumhuriyet, Alikahya Fatih, Alikahya Merkez, Atatürk, Fevzi Çakmak ve Karadenizliler mahalleleri)
Çarşı - 41300 (Cedit, Çukurbağ, Ömeraga, Terzibayırı ve Topçular mahalleleri)
Gündoğdu - 41060 (28 Haziran, Ayazma, Bekirdere, Erenler, Gündoğdu, Malta, Tavşantepe, Tepeköy ve Yeşilova mahalleleri)
Merkez Köyler - 41000 (Akpınar, Ambarlı, Arızlı, Biberoğlu, Çağırgan, Çubuklubala, Durhasan, Hakkaniye, Gedikli, Kaynarca, Kısalar, Kozluca, Nebihoca, Ortaburun, Sapakpınar, Sepetçi, Sultaniye, Süverler, Şahinler, Yenice ve Zeytinburnu köyleri)
Sahil - 41040 (Karabaş, Körfez ve Sanayi mahalleleri)
Saraybahçe - 41200 (Akçakoca, Hacıhasan, Hacıhızır, Kemalpaşa, Kozluk, Orhan, Tepecik, Turgut ve Veliahmet mahallleri)
Yenidoğan - 41100 (Cumhuriyet, Doğan, Fatih, Gültepe, Hatipköy, Kocatepe, Kuruçeşme Fatih, Serdar, Şirintepe, Tüysüzler, Yeni, Yenidoğan ve Zabıtan mahalleleri)
Yenişehir - 41050 (Kadıköy, Mehmetalipaşa, Yahya Kaptan ve Yenişehir mahalleleri)
Alanya için gönderi yapmak isteyenler posta kodunu merak etmektedir. Özellikle Alanya belli dönemlerde yoğun şekilde gönderi aldığından posta kodu kullanımı önem taşımaktadır. Sizde Alanya'nın posta kodunu kolayca öğrenerek adreslerinize eklemeyi unutmayın. Sıkça sorulan Alanya posta kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ve mahallelerinin posta kodları konusunu kısaca derledik.
Posta kodları gönderilerin posta merkezlerinde adreslere doğru bir şekilde seri olarak ayrılması amacıyla kullanılmaktadır. Birçok dünya ülkesinde de yapılan uygulama ülkemizde rakamsal kodlarla uygulanmaktadır.
Alanya Posta Kodu Kaçtır?
Alanya oldukça büyük bir ilçe olduğundan posta gönderilerinin dağıtımında hızın sağlanabilmesi için posta kodunun eklenmesi bir gerekliliktir. Bu sayede posta merkezinde dağıtım adreslerine göre seri şekilde ayrılarak teslim işlemine başlanmaktadır. Adreslere teslimin doğru ve akıcı şekilde yapılabilmesini kolaylaştıran posta kodu merkezlerdeki yoğunluğun ortadan kaldırılarak işlemlerin rahatlıkla gerçekleşmesini sağlar. Özellikle bazı dönemler oldukça yoğun olan gönderi işlemlerinin hızlıca yapılabilmesi için Alanya'nın posta kodunu eklemeniz büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Adres kısmına ekleyeceğiniz Alanya'nın posta kodu merkez ilçe için 07400 olarak belirlenmiştir.
Antalya'nın İlçesi Alanya'nın ve Mahallelerinin Posta Kodları
Antalya iline bağlı olan Alanya büyük bir ilçedir. İlçeye bağlı olan 163 mahalleyi kapsamaktadır. Posta kodu kullanımında mahallelerin kodları farklılık gösterebilir. Alanya ilçesine bağlı olan tüm belde ve mahallelerin kodları Antalya ilinin kodu olan 07 ile başlamaktadır. 07 ile başlayan kodun son üç rakamı ilçe, belde ve mahallelere göre farklı olmaktadır.
Alanya Merkez Mahalleleri posta kodu 07400
ALANYA » AKÇATI MAH
ALANYA » AKDAM MAH
ALANYA » ALACAMİ MAH
ALANYA » ALARA MAH
ALANYA » ASMACA MAH
ALANYA » BADEMAĞACI MAH
ALANYA » BASIRLI MAH
ALANYA » BAŞKÖY MAH
ALANYA » BAYIR MAH
ALANYA » BAYIRKOZAĞACI MAH
ALANYA » BEKTAŞ MAH
ALANYA » BELDİBİ MAH
ALANYA » BIÇAKÇI MAH
ALANYA » BUCAK MAH
ALANYA » BURÇAKLAR MAH
ALANYA » BÜYÜKHASBAHÇE MAH
ALANYA » CİKCİLLİ MAH
ALANYA » CUMHURİYET MAH
ALANYA » ÇAKALLAR MAH
ALANYA » ÇARŞI MAH
ALANYA » ÇIPLAKLI MAH
ALANYA » DEĞİRMENDERE MAH
ALANYA » DERE MAH
ALANYA » DİNEK MAH
ALANYA » ELİKESİK MAH
ALANYA » EMİŞBELENİ MAH
ALANYA » FAKIRCALI MAH
ALANYA » FIĞLA MAH
ALANYA » GÖZÜBÜYÜK MAH
ALANYA » GÜLLER PINARI MAH
ALANYA » GÜMÜŞGÖZE MAH
ALANYA » GÜMÜŞKAVAK MAH
ALANYA » GÜNEY MAH
ALANYA » GÜZELBAĞ MAH
ALANYA » HACET MAH
ALANYA » HACIKERİMLER MAH
ALANYA » HACIMEHMETLİ MAH
ALANYA » HİSARİÇİ MAH
ALANYA » KADIPAŞA MAH
ALANYA » KARAKOCALI MAH
ALANYA » KARAMANLAR MAH
ALANYA » KARAPINAR MAH
ALANYA » KAYABAŞI MAH
ALANYA » KIZILCAŞEHİR MAH
ALANYA » KIZLAR PINARI MAH
ALANYA » KÜÇÜKHASBAHÇE MAH
ALANYA » MAHMUTSEYDİ MAH
ALANYA » OBA MAH
ALANYA » OBAALACAMİ MAH
ALANYA » ORHAN MAH
ALANYA » ÖTEKÖY MAH
ALANYA » PAŞAKÖY MAH
ALANYA » SABURLAR MAH
ALANYA » SAPADERE MAH
ALANYA » SARAY MAH
ALANYA » SOĞUKPINAR MAH
ALANYA » SUGÖZÜ MAH
ALANYA » SÜLEYMANLAR MAH
ALANYA » ŞEKERHANE MAH
ALANYA » ŞIHLAR MAH
ALANYA » TAŞBAŞI MAH
ALANYA » TEPE MAH
ALANYA » TIRILAR MAH
ALANYA » TOPHANE MAH
ALANYA » TOSLAK MAH
ALANYA » TOSMUR MAH
ALANYA » TÜRKTAŞ MAH
ALANYA » UĞURLU MAH
ALANYA » UZUNÖZ MAH
ALANYA » ÜZÜMLÜ MAH
ALANYA » YALÇI MAH
ALANYA » YASİRALİ MAH
ALANYA » YAYLAKONAK MAH
ALANYA » YENİCE MAH
ALANYA » YENİKÖY MAH
Alanya Avşallar ve mahalleleri Posta Kodu 07410
AVSALLAR » AVSALLAR MAH
AVSALLAR » İNCEKUM MAH
AVSALLAR » KONAKLI MAH
AVSALLAR » OKURCALAR MAH
AVSALLAR » PAYALLAR MAH
AVSALLAR » TÜRKLER MAH
Alanya Demirtaş ve Mahallesi Posta Kodu 07430
DEMİRTAŞ » DEMİRTAŞ MAH
Alanya Kestel ve Mahallesi Posta Kodu 07425
KESTEL » KESTEL MAH
Alanya Mahmutlar ve mahalleleri Posta kodu 07450
MAHMUTLAR » ALİEFENDİ MAH
MAHMUTLAR » BEYRELİ MAH
MAHMUTLAR » BÜYÜKPINAR MAH
MAHMUTLAR » ÇAMLICA MAH
MAHMUTLAR » GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH
MAHMUTLAR » HOCALAR MAH
MAHMUTLAR » İMAMLI MAH
MAHMUTLAR » İSBATLI MAH
MAHMUTLAR » İSHAKLI MAH
MAHMUTLAR » KARGICAK MAH
MAHMUTLAR » KEŞEFLİ MAH
MAHMUTLAR » KOCAOĞLANLI MAH
MAHMUTLAR » KUZYAKA MAH
MAHMUTLAR » MAHMUTLAR MAH
MAHMUTLAR » ÖZVADİ MAH
MAHMUTLAR » SEKİ MAH
MAHMUTLAR » UĞRAK
MAHMUTLAR » YAYLALI MAH
MAHMUTLAR » YEŞİLÖZ MAH
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