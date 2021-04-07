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Haber Giriş: 07.04.2021 - 02:53 | Son Güncelleme:

Alanya Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

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Alanya Posta Kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodlarına özellikle adres bilgilerimizi vermemiz gereken durumlarda ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden yaşadığımız bölge her neresiyle, oranın posta kodunu bilmemiz de önem arz ediyor. Peki, Kocaeli'nin bir ilçesi olan İzmit'in posta kodu kaçtır? İzmit'in mahallelerinin posta kodu kaçtır? İşte bu konu hakkında öğrenilmesi gerekenler.

İzmit Kocaeli iline bağlı bir ilçedir. Toplamda 7 tane semti bulunmaktadır. Bu semtlerde yer alan mahallelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır.

 İzmit Posta Kodu Kaçtır?

 Kocaeli iline bağlı İzmit ilçesinin posta kodu 41310'dur.

 İzmit'in Mahallelerinin Posta Kodu Kaçtır?

Alikahya - 41310 (Akarca, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet, Alikahya Cumhuriyet, Alikahya Fatih, Alikahya Merkez, Atatürk, Fevzi Çakmak ve Karadenizliler mahalleleri)

Çarşı - 41300 (Cedit, Çukurbağ, Ömeraga, Terzibayırı ve Topçular mahalleleri)

Gündoğdu - 41060 (28 Haziran, Ayazma, Bekirdere, Erenler, Gündoğdu, Malta, Tavşantepe, Tepeköy ve Yeşilova mahalleleri)

Merkez Köyler - 41000 (Akpınar, Ambarlı, Arızlı, Biberoğlu, Çağırgan, Çubuklubala, Durhasan, Hakkaniye, Gedikli, Kaynarca, Kısalar, Kozluca, Nebihoca, Ortaburun, Sapakpınar, Sepetçi, Sultaniye, Süverler, Şahinler, Yenice ve Zeytinburnu köyleri)

Sahil - 41040 (Karabaş, Körfez ve Sanayi mahalleleri)

Saraybahçe - 41200 (Akçakoca, Hacıhasan, Hacıhızır, Kemalpaşa, Kozluk, Orhan, Tepecik, Turgut ve Veliahmet mahallleri)

Yenidoğan - 41100 (Cumhuriyet, Doğan, Fatih, Gültepe, Hatipköy, Kocatepe, Kuruçeşme Fatih, Serdar, Şirintepe, Tüysüzler, Yeni, Yenidoğan ve Zabıtan mahalleleri)

Yenişehir - 41050 (Kadıköy, Mehmetalipaşa, Yahya Kaptan ve Yenişehir mahalleleri) 

Alanya için gönderi yapmak isteyenler posta kodunu merak etmektedir. Özellikle Alanya belli dönemlerde yoğun şekilde gönderi aldığından posta kodu kullanımı önem taşımaktadır. Sizde Alanya'nın posta kodunu kolayca öğrenerek adreslerinize eklemeyi unutmayın. Sıkça sorulan Alanya posta kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ve mahallelerinin posta kodları konusunu kısaca derledik.

 Posta kodları gönderilerin posta merkezlerinde adreslere doğru bir şekilde seri olarak ayrılması amacıyla kullanılmaktadır. Birçok dünya ülkesinde de yapılan uygulama ülkemizde rakamsal kodlarla uygulanmaktadır.

 Alanya Posta Kodu Kaçtır?

 Alanya oldukça büyük bir ilçe olduğundan posta gönderilerinin dağıtımında hızın sağlanabilmesi için posta kodunun eklenmesi bir gerekliliktir. Bu sayede posta merkezinde dağıtım adreslerine göre seri şekilde ayrılarak teslim işlemine başlanmaktadır. Adreslere teslimin doğru ve akıcı şekilde yapılabilmesini kolaylaştıran posta kodu merkezlerdeki yoğunluğun ortadan kaldırılarak işlemlerin rahatlıkla gerçekleşmesini sağlar. Özellikle bazı dönemler oldukça yoğun olan gönderi işlemlerinin hızlıca yapılabilmesi için Alanya'nın posta kodunu eklemeniz büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Adres kısmına ekleyeceğiniz Alanya'nın posta kodu merkez ilçe için 07400 olarak belirlenmiştir.

 Antalya'nın İlçesi Alanya'nın ve Mahallelerinin Posta Kodları

 Antalya iline bağlı olan Alanya büyük bir ilçedir. İlçeye bağlı olan 163 mahalleyi kapsamaktadır. Posta kodu kullanımında mahallelerin kodları farklılık gösterebilir. Alanya ilçesine bağlı olan tüm belde ve mahallelerin kodları Antalya ilinin kodu olan 07 ile başlamaktadır. 07 ile başlayan kodun son üç rakamı ilçe, belde ve mahallelere göre farklı olmaktadır.

 Alanya Merkez Mahalleleri posta kodu 07400

 ALANYA » AKÇATI MAH

 ALANYA » AKDAM MAH

 ALANYA » ALACAMİ MAH

 ALANYA » ALARA MAH

 ALANYA » ASMACA MAH

 ALANYA » BADEMAĞACI MAH

 ALANYA » BASIRLI MAH

 ALANYA » BAŞKÖY MAH

 ALANYA » BAYIR MAH

 ALANYA » BAYIRKOZAĞACI MAH

 ALANYA » BEKTAŞ MAH

 ALANYA » BELDİBİ MAH

 ALANYA » BIÇAKÇI MAH

 ALANYA » BUCAK MAH

 ALANYA » BURÇAKLAR MAH

 ALANYA » BÜYÜKHASBAHÇE MAH

 ALANYA » CİKCİLLİ MAH

 ALANYA » CUMHURİYET MAH

 ALANYA » ÇAKALLAR MAH

 ALANYA » ÇARŞI MAH

 ALANYA » ÇIPLAKLI MAH

 ALANYA » DEĞİRMENDERE MAH

 ALANYA » DERE MAH

 ALANYA » DİNEK MAH

 ALANYA » ELİKESİK MAH

 ALANYA » EMİŞBELENİ MAH

 ALANYA » FAKIRCALI MAH

 ALANYA » FIĞLA MAH

 ALANYA » GÖZÜBÜYÜK MAH

 ALANYA » GÜLLER PINARI MAH

 ALANYA » GÜMÜŞGÖZE MAH

 ALANYA » GÜMÜŞKAVAK MAH

 ALANYA » GÜNEY MAH

 ALANYA » GÜZELBAĞ MAH

 ALANYA » HACET MAH

 ALANYA » HACIKERİMLER MAH

 ALANYA » HACIMEHMETLİ MAH

 ALANYA » HİSARİÇİ MAH

 ALANYA » KADIPAŞA MAH

 ALANYA » KARAKOCALI MAH

 ALANYA » KARAMANLAR MAH

 ALANYA » KARAPINAR MAH

 ALANYA » KAYABAŞI MAH

 ALANYA » KIZILCAŞEHİR MAH

 ALANYA » KIZLAR PINARI MAH

 ALANYA » KÜÇÜKHASBAHÇE MAH

 ALANYA » MAHMUTSEYDİ MAH

 ALANYA » OBA MAH

 ALANYA » OBAALACAMİ MAH

 ALANYA » ORHAN MAH

 ALANYA » ÖTEKÖY MAH

 ALANYA » PAŞAKÖY MAH

 ALANYA » SABURLAR MAH

 ALANYA » SAPADERE MAH

 ALANYA » SARAY MAH

 ALANYA » SOĞUKPINAR MAH

 ALANYA » SUGÖZÜ MAH

 ALANYA » SÜLEYMANLAR MAH

 ALANYA » ŞEKERHANE MAH

 ALANYA » ŞIHLAR MAH

 ALANYA » TAŞBAŞI MAH

 ALANYA » TEPE MAH

 ALANYA » TIRILAR MAH

 ALANYA » TOPHANE MAH

 ALANYA » TOSLAK MAH

 ALANYA » TOSMUR MAH

 ALANYA » TÜRKTAŞ MAH

 ALANYA » UĞURLU MAH

 ALANYA » UZUNÖZ MAH

 ALANYA » ÜZÜMLÜ MAH

 ALANYA » YALÇI MAH

 ALANYA » YASİRALİ MAH

 ALANYA » YAYLAKONAK MAH

 ALANYA » YENİCE MAH

 ALANYA » YENİKÖY MAH

 Alanya Avşallar ve mahalleleri Posta Kodu 07410

 AVSALLAR » AVSALLAR MAH

 AVSALLAR » İNCEKUM MAH

 AVSALLAR » KONAKLI MAH

 AVSALLAR » OKURCALAR MAH

 AVSALLAR » PAYALLAR MAH

 AVSALLAR » TÜRKLER MAH

 Alanya Demirtaş ve Mahallesi Posta Kodu 07430

 DEMİRTAŞ » DEMİRTAŞ MAH

 Alanya Kestel ve Mahallesi Posta Kodu 07425

 KESTEL »        KESTEL MAH

 Alanya Mahmutlar ve mahalleleri Posta kodu 07450

 MAHMUTLAR » ALİEFENDİ MAH

 MAHMUTLAR » BEYRELİ MAH

 MAHMUTLAR » BÜYÜKPINAR MAH

 MAHMUTLAR » ÇAMLICA MAH

 MAHMUTLAR » GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH

 MAHMUTLAR » HOCALAR MAH

 MAHMUTLAR » İMAMLI MAH

 MAHMUTLAR » İSBATLI MAH

 MAHMUTLAR » İSHAKLI MAH

 MAHMUTLAR » KARGICAK MAH

 MAHMUTLAR » KEŞEFLİ MAH

 MAHMUTLAR » KOCAOĞLANLI MAH

 MAHMUTLAR » KUZYAKA MAH

 MAHMUTLAR » MAHMUTLAR MAH

 MAHMUTLAR » ÖZVADİ MAH

 MAHMUTLAR » SEKİ MAH

 MAHMUTLAR » UĞRAK

 MAHMUTLAR » YAYLALI MAH

 MAHMUTLAR » YEŞİLÖZ MAH

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