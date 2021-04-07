İzmit Kocaeli iline bağlı bir ilçedir. Toplamda 7 tane semti bulunmaktadır. Bu semtlerde yer alan mahallelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır.

İzmit Posta Kodu Kaçtır?

Kocaeli iline bağlı İzmit ilçesinin posta kodu 41310'dur.

İzmit'in Mahallelerinin Posta Kodu Kaçtır?

Alikahya - 41310 (Akarca, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet, Alikahya Cumhuriyet, Alikahya Fatih, Alikahya Merkez, Atatürk, Fevzi Çakmak ve Karadenizliler mahalleleri)

Çarşı - 41300 (Cedit, Çukurbağ, Ömeraga, Terzibayırı ve Topçular mahalleleri)

Gündoğdu - 41060 (28 Haziran, Ayazma, Bekirdere, Erenler, Gündoğdu, Malta, Tavşantepe, Tepeköy ve Yeşilova mahalleleri)

Merkez Köyler - 41000 (Akpınar, Ambarlı, Arızlı, Biberoğlu, Çağırgan, Çubuklubala, Durhasan, Hakkaniye, Gedikli, Kaynarca, Kısalar, Kozluca, Nebihoca, Ortaburun, Sapakpınar, Sepetçi, Sultaniye, Süverler, Şahinler, Yenice ve Zeytinburnu köyleri)

Sahil - 41040 (Karabaş, Körfez ve Sanayi mahalleleri)

Saraybahçe - 41200 (Akçakoca, Hacıhasan, Hacıhızır, Kemalpaşa, Kozluk, Orhan, Tepecik, Turgut ve Veliahmet mahallleri)

Yenidoğan - 41100 (Cumhuriyet, Doğan, Fatih, Gültepe, Hatipköy, Kocatepe, Kuruçeşme Fatih, Serdar, Şirintepe, Tüysüzler, Yeni, Yenidoğan ve Zabıtan mahalleleri)

Yenişehir - 41050 (Kadıköy, Mehmetalipaşa, Yahya Kaptan ve Yenişehir mahalleleri)

Alanya için gönderi yapmak isteyenler posta kodunu merak etmektedir. Özellikle Alanya belli dönemlerde yoğun şekilde gönderi aldığından posta kodu kullanımı önem taşımaktadır. Sizde Alanya'nın posta kodunu kolayca öğrenerek adreslerinize eklemeyi unutmayın. Sıkça sorulan Alanya posta kodu kaçtır? Antalya'nın ilçesi Alanya'nın ve mahallelerinin posta kodları konusunu kısaca derledik.

Posta kodları gönderilerin posta merkezlerinde adreslere doğru bir şekilde seri olarak ayrılması amacıyla kullanılmaktadır. Birçok dünya ülkesinde de yapılan uygulama ülkemizde rakamsal kodlarla uygulanmaktadır.

Alanya Posta Kodu Kaçtır?

Alanya oldukça büyük bir ilçe olduğundan posta gönderilerinin dağıtımında hızın sağlanabilmesi için posta kodunun eklenmesi bir gerekliliktir. Bu sayede posta merkezinde dağıtım adreslerine göre seri şekilde ayrılarak teslim işlemine başlanmaktadır. Adreslere teslimin doğru ve akıcı şekilde yapılabilmesini kolaylaştıran posta kodu merkezlerdeki yoğunluğun ortadan kaldırılarak işlemlerin rahatlıkla gerçekleşmesini sağlar. Özellikle bazı dönemler oldukça yoğun olan gönderi işlemlerinin hızlıca yapılabilmesi için Alanya'nın posta kodunu eklemeniz büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Adres kısmına ekleyeceğiniz Alanya'nın posta kodu merkez ilçe için 07400 olarak belirlenmiştir.

Antalya'nın İlçesi Alanya'nın ve Mahallelerinin Posta Kodları

Antalya iline bağlı olan Alanya büyük bir ilçedir. İlçeye bağlı olan 163 mahalleyi kapsamaktadır. Posta kodu kullanımında mahallelerin kodları farklılık gösterebilir. Alanya ilçesine bağlı olan tüm belde ve mahallelerin kodları Antalya ilinin kodu olan 07 ile başlamaktadır. 07 ile başlayan kodun son üç rakamı ilçe, belde ve mahallelere göre farklı olmaktadır.

Alanya Merkez Mahalleleri posta kodu 07400

ALANYA » AKÇATI MAH

ALANYA » AKDAM MAH

ALANYA » ALACAMİ MAH

ALANYA » ALARA MAH

ALANYA » ASMACA MAH

ALANYA » BADEMAĞACI MAH

ALANYA » BASIRLI MAH

ALANYA » BAŞKÖY MAH

ALANYA » BAYIR MAH

ALANYA » BAYIRKOZAĞACI MAH

ALANYA » BEKTAŞ MAH

ALANYA » BELDİBİ MAH

ALANYA » BIÇAKÇI MAH

ALANYA » BUCAK MAH

ALANYA » BURÇAKLAR MAH

ALANYA » BÜYÜKHASBAHÇE MAH

ALANYA » CİKCİLLİ MAH

ALANYA » CUMHURİYET MAH

ALANYA » ÇAKALLAR MAH

ALANYA » ÇARŞI MAH

ALANYA » ÇIPLAKLI MAH

ALANYA » DEĞİRMENDERE MAH

ALANYA » DERE MAH

ALANYA » DİNEK MAH

ALANYA » ELİKESİK MAH

ALANYA » EMİŞBELENİ MAH

ALANYA » FAKIRCALI MAH

ALANYA » FIĞLA MAH

ALANYA » GÖZÜBÜYÜK MAH

ALANYA » GÜLLER PINARI MAH

ALANYA » GÜMÜŞGÖZE MAH

ALANYA » GÜMÜŞKAVAK MAH

ALANYA » GÜNEY MAH

ALANYA » GÜZELBAĞ MAH

ALANYA » HACET MAH

ALANYA » HACIKERİMLER MAH

ALANYA » HACIMEHMETLİ MAH

ALANYA » HİSARİÇİ MAH

ALANYA » KADIPAŞA MAH

ALANYA » KARAKOCALI MAH

ALANYA » KARAMANLAR MAH

ALANYA » KARAPINAR MAH

ALANYA » KAYABAŞI MAH

ALANYA » KIZILCAŞEHİR MAH

ALANYA » KIZLAR PINARI MAH

ALANYA » KÜÇÜKHASBAHÇE MAH

ALANYA » MAHMUTSEYDİ MAH

ALANYA » OBA MAH

ALANYA » OBAALACAMİ MAH

ALANYA » ORHAN MAH

ALANYA » ÖTEKÖY MAH

ALANYA » PAŞAKÖY MAH

ALANYA » SABURLAR MAH

ALANYA » SAPADERE MAH

ALANYA » SARAY MAH

ALANYA » SOĞUKPINAR MAH

ALANYA » SUGÖZÜ MAH

ALANYA » SÜLEYMANLAR MAH

ALANYA » ŞEKERHANE MAH

ALANYA » ŞIHLAR MAH

ALANYA » TAŞBAŞI MAH

ALANYA » TEPE MAH

ALANYA » TIRILAR MAH

ALANYA » TOPHANE MAH

ALANYA » TOSLAK MAH

ALANYA » TOSMUR MAH

ALANYA » TÜRKTAŞ MAH

ALANYA » UĞURLU MAH

ALANYA » UZUNÖZ MAH

ALANYA » ÜZÜMLÜ MAH

ALANYA » YALÇI MAH

ALANYA » YASİRALİ MAH

ALANYA » YAYLAKONAK MAH

ALANYA » YENİCE MAH

ALANYA » YENİKÖY MAH

Alanya Avşallar ve mahalleleri Posta Kodu 07410

AVSALLAR » AVSALLAR MAH

AVSALLAR » İNCEKUM MAH

AVSALLAR » KONAKLI MAH

AVSALLAR » OKURCALAR MAH

AVSALLAR » PAYALLAR MAH

AVSALLAR » TÜRKLER MAH

Alanya Demirtaş ve Mahallesi Posta Kodu 07430

DEMİRTAŞ » DEMİRTAŞ MAH

Alanya Kestel ve Mahallesi Posta Kodu 07425

KESTEL » KESTEL MAH

Alanya Mahmutlar ve mahalleleri Posta kodu 07450

MAHMUTLAR » ALİEFENDİ MAH

MAHMUTLAR » BEYRELİ MAH

MAHMUTLAR » BÜYÜKPINAR MAH

MAHMUTLAR » ÇAMLICA MAH

MAHMUTLAR » GÖZÜKÜÇÜKLÜ MAH

MAHMUTLAR » HOCALAR MAH

MAHMUTLAR » İMAMLI MAH

MAHMUTLAR » İSBATLI MAH

MAHMUTLAR » İSHAKLI MAH

MAHMUTLAR » KARGICAK MAH

MAHMUTLAR » KEŞEFLİ MAH

MAHMUTLAR » KOCAOĞLANLI MAH

MAHMUTLAR » KUZYAKA MAH

MAHMUTLAR » MAHMUTLAR MAH

MAHMUTLAR » ÖZVADİ MAH

MAHMUTLAR » SEKİ MAH

MAHMUTLAR » UĞRAK

MAHMUTLAR » YAYLALI MAH

MAHMUTLAR » YEŞİLÖZ MAH

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