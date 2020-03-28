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Burcu Mutlu- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldı

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Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldı
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı sonrası sokaklar büyük orada boşaldı.

Alanya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısının dikkate alınmasıyla sokakların boşluğu göze çarptı. Evde kal çağrılarından önce vatandaşlar fotoğraf çektirmek şehir merkezinde bulunan Hükümet Meydanı'nda bulunan lale bahçelerini boş bırakmazken, önlemlerden sonra bu noktalardaki sessizlik dikkati çekti. Park ve oturma yerlerinde olduğu gibi lale bahçesinde de koronavirüs kapsamında önlem alınarak şeritlerle kapatıldı. Yaklaşık 1 ay önce çekilen görüntülerde insanların oluşturduğu kalabalık objektiflere yansırken, şimdiki görüntülerde ise meydanda kimse bulunmadığı görüldü.

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