Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi kazada hayatını kaybetti

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Olay, Konaklı Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. D-400 kara yolunun orta şeridinde seyir halinde olan M.Ç.'nin (21) kullandığı 09 ACD 900 plakalı motosiklet lastiğinin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Motosikletten düşen M.Ç. emekleyerek refüje gitmeye çalışırken, sol şeritten ilerleyen T.A.'nın (32) kullandığı 34 FDL 350 plakalı araç ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen U.U.'nun (21) kullandığı 07 BCL 02 plakalı araç T.A.'nın aracının sağ arka kısmına çarpıp, kontrolden çıktı. Duramayan U.U.'nun kullandığı araç bu sırada kaldırımda yürüyen ALKÜ öğretim görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye sevk edilen yaralı Abdulkadir Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın cenazesi Türkler Mahallesi'nde bugün öğle vakti toprağa verildi. Kaza sonrası ifadesi alınan M.Ç. ve T.A. serbest bırakılırken, U.U. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ALKÜ REKTÖRÜNDEN TAZİYE MESAJI

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Dr. Abdulkadir Ünal için taziye mesajı paylaştı. Türkdoğan, "Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Ünal hocamızın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Dr. Abdulkadir Ünal hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)