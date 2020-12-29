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Haber Giriş: 29.12.2020 - 08:53 | Son Güncelleme:

Alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? Öğretmen alan değişikliği sonuçları sorgulama

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Alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? Öğretmen alan değişikliği sonuçları sorgulama
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Alan değişikliği başvuruları 7 ve 11 Aralık 2020 tarihleri aralığında alındı. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri tercihlerini yaptıktan sonra heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. MEB yayımladığı takvim içerisinde alan değişikliği sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Alan değişikliği sonuçları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Alan değişikliği sonuçları personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. MEB yayımladığı takvim içerisinde sonuçların 29 Aralık Salı günü erişime açılacağını bildirdi.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alan değişikliği sonuçları yayımlanan takvime göre 29 Aralık’ta erişime açılacak. Sonuçlar, personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

PERSONEL MEB ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİGAT ve GÖREVE BAŞLAMA

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri Bakanlığımızca sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecektir.

Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

Ayrılma ve başlama işlemleri ekli takvimde belirtilen tarihler ve açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır.

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