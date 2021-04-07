Alamut Kalesi nerede? İşte Alamut Kalesi'nin tarihi

Alamut KalesAlamût Kalesi, ya da Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl; Elemûtlar Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Devleti'nin yönetim merkezi konumunda olan ve Hazar Denizi'nin güney tarafında, Kazvin şehri sınırları içerisinde yer alan bir kaledir. Kelime mânâsı olarak "Kartal Yuvası" anlamına gelmektedir.

Heft Bab-ı Seyyidne Kelam-i Pir olarak da anılan Elemût Devleti'nin kurucusu Nizârî Dâ’îsi Hasan bin Sabbah’ın Yemen’den Kûfe yakınlarındaki Himyari bölgesine gelen, oradan İran’a geçerek bir süre Kumm şehrinde yaşayan, ve daha sonra Rey kentine yerleşen bir aileye mensup olduğu iddia edilir.

Alamut Kalesi Tarihi

Alamut kalesi 860 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Alamut kalesi aynı zamanda Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl olarak da adlandırılan bir kaledir. Tarihçilere göre Deylem hükümdarlarından biri tarafından inşa ettirilmiştir. Kale pek çok kez defalarca inşa ettirilmiştir. Kale haşhaşi lideri olan Hasan Sabbah'ın eline 1090 yılında geçit. Batı'nın karargahı olarak Alamut kalesi kullanılmış oldu. Alamut kalesi tarihte pek çok hükümdar tarafından kuşatılmıştır. Sultan Melikşah tarafından kuşatılan kale, başarılı olamadı. Kale uzun süre kuşatıldı fakat Batiniler kaleyi hiçbir topluluğa vermedi uzun süre Batiniler elinde kalan Alamut kalesi tarihte ilk kez Moğollara teslim edildi. Moğol hükümdarı Hülagu'nun kuşatılması ile 1256 yılında kale Batinilerin elinden alınmış oldu.

Moğol hükümdari Hülagu kaleyi feth ettikten sonra yerle bir etmiştir. Kale büyük tahribata uğramıştır. Batiniler tekrardan kaleyi ele geçirmek için hazırlanıp gelseler de Moğollar kaleyi vermedi ve Batiniler bu saldırıda bozguna uğratılmış oldu. Safeviler zamanında ise kale ilk kez hapishane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Alamut kalesi Moğollar tarafından yerle bir edildikten sonra günümüze kadar hiç onarılmadı. Kale harabe şeklinde şuan savaş kalıntılarını taşıyan bir kaledir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara