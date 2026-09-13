Aladağlar’ın minik efendileri

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bursa’nın İznik ilçesinde Kadir Koyutürk İlkokulu ile Alparslan Ortaokulu ve özel bir ortaokulda eğitim gören Hüseyin Yılmaz (11), Ela Nur Dalgıç (11), Rümeysa Aytaç (10) ile Eymen Uğur (10), okullarına tanıtım için gelen tırmanış kulübünün faaliyetlerini öğrenince bu spora merak saldı. 3 yıldır spor tırmanışı, kaya tırmanışı ve kampçılık eğitimi alan 4 öğrenci, yaz tatilinde tırmanış gerçekleştirdi. Haftada 3 gün 2’şer saat antrenman yapan 4 arkadaş, antrenörleri Mustafa Aksoy eşliğinde Aladağlar’da tırmanış yapmak için Niğde’nin Çamardı ilçesine gitti. 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Aladağlar’daki zorlu parkurda yola çıkan sporcular, teknik etapların bulunduğu 3 bin 425 metre yüksekliğindeki Küçük Demirkazık Dağı'nda zirve sırt hattında 3 bin 350 metreye kadar çıktı. Hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle zirve denemesini sonlandıran ekip aynı kamp alanından ulaşılabilen Davlumbaz Zirvesi'ne yöneldi. Bir sporcunun rahatsızlanması nedeniyle yola 3 kişiyle devam eden ekip, 3 bin 587 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştı.

Haberin Devamı

‘KORKUTUCU DEĞİL’

Tırmanış sporuna okulda verilen kurslar sayesinde başladığını söyleyen Rümeysa Aytaç, “Korkutucu değil, bundan sonraki hayalim yarışmalarda daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve Türkiye birincisi olmak” dedi.

3 yıldır tırmanış yaptığını söyleyen Hüseyin Yılmaz da “Bu sporu çok seviyorum. Eğlenceli ve yapmaktan keyif aldığım bir spor” diye konuştu.

Eymen Uğur da tırmanışa 3 yıl önce başladığını belirterek, “Başlangıçta tutamakları tutamıyordum ve hemen düşüyordum. Şimdi birçok rotayı bitiriyorum” ifadelerini kullandı.

Ela Nur Dalgıç da kaya ve spor tırmanışını çok sevdiğini belirterek, “İlk başta heyecanlanıyorum, sonra kendimi motive edip rotama odaklanıyorum” dedi.

‘BİR ZİRVE ALACAĞIMIZ VAR’

- 20 yıldır yüzme ve tırmanış antrenörlüğü yapan 2’nci Kademe Dağcılık Antrenörü Mustafa Aksoy, “Henüz dağcılıkla tanışma aşamasındalar. Herhangi bir yük taşıma, ağırlıkla bir yerlere gitme, ciddi tırmanışlar yapmıyorlar. Onları Aladağlar’da Küçük Demirkazık Dağı ile tanıştırdık. Daha doğrusu yamaçlarıyla tanıştırdık. Zirvesine hava şartlarından dolayı ulaşamadık. Aladağlar’dan bir zirve alacağımız var” dedi.