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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

Aladağlar'da kaza geçiren 2 dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

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Aladağlar'da kaza geçiren 2 dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Niğde Aladağlar'da kaza geçiren 1'i yaralı 2 kadın dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz. Niğde Aladağlar'da kaza geçirdiği öğrenilen 2 kadın dağcı için Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter bölgede görevlendirildi. Dağcılardan birinin ayağından yaralandığı belirlenirken, kurtarılan dağcılar Adana'ya nakledildi" denildi.

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