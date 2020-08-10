Aladağlar'da kaza geçiren 2 dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz. Niğde Aladağlar'da kaza geçirdiği öğrenilen 2 kadın dağcı için Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter bölgede görevlendirildi. Dağcılardan birinin ayağından yaralandığı belirlenirken, kurtarılan dağcılar Adana'ya nakledildi" denildi.