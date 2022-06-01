Aladağ davasında ceza arttı

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Adana Aladağ’da 29 Kasım 2016'da çıkan yurt yangınında 10'u öğrenci, 12 kişinin hayatını kaybetmesi, 24 çocuğun da yaralanmasıyla ilgili 8 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde görüldü.



SANIKLAR YOKTU

Duruşmada şikâyetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu ancak sanıklar katılmadı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar edip yurdun bağlı bulunduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, Yurt Müdürü Cumali Ali Genç ile dernek görevlileri Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş, Mahir Kılıç, Mahmut Deniz ve Zeki Yılmaz’ın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi. Şikâyetçi avukatları ise sanıkların ‘olası kastla öldürme’ suçunu işlediğini savundu.

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15 YILA YÜKSELDİ

Mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği 8 ile 12 yıl hapis cezalarını yetersiz bularak kararı bozdu. Heyet, sanık İsmail Uğur’a ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıl, Cumali Ali Genç’e 13 yıl 9 ay, Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş, Mahir Kılıç, Mahmut Deniz’e 11 yıl 3’er ay ve sanık Zeki Yılmaz’a ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verip, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.