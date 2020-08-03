Alaçatı’da virüs tatili

Akşamüstü giriş yaptığımız Alaçatı’da ilk olarak kalacak yer bulmak için harekete geçtik. Hangi oteli arasak, hangi pansiyon ile temasa geçsek elimiz boş döndük. Çok uzun süren aramaların sonrasında umutlarımız tükenirken, boş bir oda bulmayı başardık. Bayram tatili nedeniyle aşırı bir ilgi olunca boş kalan odaların fiyatları da 1000 TL’yi aşıyordu.

OTOMOBİL KUYRUĞU

Günün sona ermesiyle birlikte plajlar boşalırken, merkezi noktalardaki yoğunluk bir anda artmaya başladı. Akın akın insan Alaçatı’ya giriş yapıyordu. 300 metreden fazla otomobil kuyruğu oluşmuştu. İğne atsanız yere düşmeyecek bir durum yaşanmaya başladı. Restoranlarda, kafelerde ya da cadde üzerinde sosyal mesafeyi uygulamak imkansızdı. Biriyle temas etmeden yürümek bile mümkün olmuyordu. Birçok kişi de maske bile kullanmıyordu. Daha önce gezdiğimiz yerlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına insanlar daha fazla özen göstermeye çalışıyordu. Ancak Alaçatı’da yaşanan durum koronavirüse karşı tedbirlerin unutulduğunu çok iyi bir şekilde gösteriyordu.

FİYATLAR YÜKSEK

Alaçatı’daki fiyatlar da Muğla ve Antalya’ya göre çok daha yüksekti. Örneğin bir top dondurma 8 TL’de satılırken, kumrunun fiyatı 30 TL seviyelerindeydi. Özellikle kumru satan esnaflarda aşırı bir yoğunluk vardı. Kafeler ve eğlence mekanlarında da durum farklı değildi. Restoran, kafe ve eğlence mekanlarındaki fiyatların da bir hayli yüksek olduğunu söylemekte yarar var. 2 kişinin ortalama bir yemek için ödemesi gereken ücret bir anda 250 TL’yi aşabiliyor.