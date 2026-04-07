Alaçatı’da kitap rüzgârı

Etkinlik, edebiyatı müzik, sanat ve gastronomiyle birleştirerek bölgeyi üç gün boyunca ilham verici bir kültür rotasına dönüştürecek. Programda açık hava kitap fuarının yanı sıra, yazar söyleşileri, imza günleri, atölyeler, sokak etkinlikleri, okuma seansları, çocuklara yönelik etkinlikler, bilgi yarışmaları yer alıyor. İlkler teması olan bu yılki kitap günlerinde Alaçatı otelleri, kafeler ve restoranlar, sahil ve meydanlarda etkinlik can bulacak. Alaçatı Kitap Günleri’nin katılımcıları arasında 160. Kilometre, Alef, Alfa, Aras, Baobab, Destek, Doğan, Elma, Gerekli Şeyler, Hayalperest, Holden, İletişim, İnkılap, İstos, İthaki, Kelime, Kolektif, Metis, Nesin, Siren ve TUDEM yer alıyor.