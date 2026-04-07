×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alaçatı’da kitap rüzgârı

Güncelleme Tarihi:

#Alaçatı#Alaçatı Kitap Günleri#Kitap
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 07:00

Ege’nin incisi Alaçatı önümüzdeki ay kitap günleriyle buluşacak. 8–10 Mayıs arasında gerçekleşecek Alaçatı Kitap Günleri bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Haberin Devamı

Etkinlik, edebiyatı müzik, sanat ve gastronomiyle birleştirerek bölgeyi üç gün boyunca ilham verici bir kültür rotasına dönüştürecek. Programda açık hava kitap fuarının yanı sıra, yazar söyleşileri, imza günleri, atölyeler, sokak etkinlikleri, okuma seansları, çocuklara yönelik etkinlikler, bilgi yarışmaları yer alıyor. İlkler teması olan bu yılki kitap günlerinde Alaçatı otelleri, kafeler ve restoranlar, sahil ve meydanlarda etkinlik can bulacak. Alaçatı Kitap Günleri’nin katılımcıları arasında 160. Kilometre, Alef, Alfa, Aras, Baobab, Destek, Doğan, Elma, Gerekli Şeyler, Hayalperest, Holden, İletişim, İnkılap, İstos, İthaki, Kelime, Kolektif, Metis, Nesin, Siren ve TUDEM yer alıyor. 

BAKMADAN GEÇME!