Alaçatı Ot Festivali’nde geri sayım

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Çeşme Belediyesi’nce bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 14. Alaçatı Ot Festivali toplantısında, basın mensupları ile bir araya geldi. İstanbul’daki tanıtım toplantısında Denizli, Alaçatı Ot Festivali’nin Çeşme’nin sadece deniz, kum, güneş kültüründen ibaret olmadığının en büyük kanıtı olduğunu belirterek, festivalle Ege’nin topraklarında yetişen lezzetli otlarının dünyaya tanıtıldığını ifade etti.

YÖRESEL ÜRÜN: KAYA KORUĞU

Farklı etkinlerle gastronomi kültürünün öne çıkmasını sağlayacaklarının altını çizen Denizli, bu yılın yöresel ürünü olarak ‘Kaya Koruğu’nun seçildiğini belirterek, “Kaya koruğu, daha çok soğuk meze tarzında tercih edilen bir ot türü. Ama tabii ki şeflerimizin yaratıcılığıyla bu yıl kaya koruğundan farklı yorumlar deneyimleyeceğiz ve farklı yorumların tadına varacağız” dedi. Çeşme’nin gastronomide önemli bir atılıma imza attığını kaydeden Denizli, festivalin bu yıl ki temasının ‘Toprak, Zaman ve Tat’ olarak belirlendiğini vurguladı. Denizli, şöyle devam etti: “Yerel üreticilerimizi desteklemek, toprak kültürünü ve üretim kültürünü yaşatmaya çalışmak, doğru tarım, iyileştirici tarım, onarıcı tarımı beslemek ve büyütmek hedefiyle geleceğe daha da fazla miras aktarabilmeyi umuyoruz.”

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FESTİVAL YENİ VE EŞSİZ DENEYİMLER VAAT EDİYOR

Alaçatı Ot Festivali, ‘Toprak, Zaman ve Tat’ teması ve ‘Kaya Koruğu’ konseptiyle ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak. Geleneksel ‘En Güzel Ot Yemeği’ ve ‘En Çok Ot Çeşidini Toplama’ yarışmaları büyük ilgi görecek. Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, konserler ve doğa yürüyüşleriyle her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.