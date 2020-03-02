Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2020 Alaçatı Ot Festivali tarihi

Alaçatı Ot Festivali, her geçen yıl daha da büyüyerek daha fazla katılımcı ve ziyaretçi ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz tüm yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Alaçatı Ot Festivali’nde İzmir ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da festivali görmeye gelen ziyaretçiler, organik ürünler ve doğal lezzetlerle buluşacak. Peki, 2020 Alaçatı Ot Festivali ne zaman?



Her yıl nisan ayında gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali bu yıl 02 - 05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.