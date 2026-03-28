Alaçatı Ot Festivali dünyaya açılıyor

İstanbul lansmanında konuşan Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin bu yıl “Worldchefs” akreditasyonu ile uluslararası statü kazandığını belirterek “Bu uluslararası kimlik yalnızca prestij değil, aynı zamanda Ege mutfağını dünyaya tanıtmak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Alaçatı Ot Festivali artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın takip ettiği bir gastronomi markası olma yolunda ilerliyor” dedi.

Festival kapsamında 13 ülkeden yaklaşık 50 şefin katılımıyla yarışmalar düzenlenecek. Nil Karaibrahimgil, Mert Demir ve Şevval Sam gibi sevilen sanatçılar sahne alacak. Konserler, söyleşiler, gastronomi atölyeleri, sergiler ve çocuk etkinlikleriyle zenginleşen programa yoga, pilates ve spor aktiviteleri de renk katacak.