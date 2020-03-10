Alaçatı 2020 Ot Festivali ne zaman?

Kadınların doğadan topladıkları otları ve bu otlarla hazırladıkları lezzetleri satışa sundukları çarşının oluşturulduğu, otlarla ilgili bilimsel paneller, yarışmalar, tadım etkinlikleri ve eğlencelerin yapıldığı ot festivalinin 2020 etabı için geri sayım devam ediyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

Her yıl nisan ayında gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali bu yıl 02 - 05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Alaçatı Ot Festivali'nin sadece Çeşme'ye değil, Çeşme Yarımadası ile İzmir'den Selçuk'a ve Kuşadası'na kadar geniş bir bölgede sezon öncesi turizme hareket getirecek. Alaçatı Ot Festivali'ne, bu yıl da Türkiye'nin her yerinden, yüzlerce tur otobüsüyle binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.