Alacaklıları tarafından rehin alındı, 4 gün sonra polis kurtardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bulgaristanda ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiyeden oy bekliyorBulgaristan'da ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiye'den oy bekliyor#Mustafa Karadayı
Mimar Başak Cengizin sır ölümü Samuray kılıçlı cinayette şoke eden ayrıntılarMimar Başak Cengiz'in sır ölümü! Samuray kılıçlı cinayette şoke eden ayrıntılar#Ataşehir
Hayat durdu 83 yıldır milletin kalbinde...Hayat durdu! 83 yıldır milletin kalbinde...#Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk’ü anma töreni... Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal’in serencamı bugünkü Türkiye’nin yol haritasıdırAtatürk’ü anma töreni... Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal’in serencamı bugünkü Türkiye’nin yol haritasıdır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Pfizerdan şaşırtan açıklama Çok sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldularPfizer'dan şaşırtan açıklama! Çok sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular#Pfizer
TBMMde AK Parti ve HDP vekilleri arasında tartışmaTBMM'de AK Parti ve HDP vekilleri arasında tartışma#TBMM
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Harekete geçildi Akaryakıtta yeni dönemHarekete geçildi! Akaryakıtta yeni dönem#Akaryakıt
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Japonya şokta 30 yıl boyunca tuvalet suyu kullanmışlar...Japonya şokta! 30 yıl boyunca tuvalet suyu kullanmışlar...#Japonya
Ünlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptıkÜnlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptık#Şebnem Özinal
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
Dünya Shiloh Jolie Pitti konuşuyor: Aslında hangisinin kızıDünya Shiloh Jolie Pitt'i konuşuyor: Aslında 'hangisinin' kızı#Shiloh Jolie Pitt
Ev alacaklar dikkat Kredide önemli kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredide önemli kural değişiyor#Müteahhit
HABERLERGündem Haberleri

Alacaklıları tarafından rehin alındı, 4 gün sonra polis kurtardı

#Mersin#Rehin#Operasyon
Alacaklıları tarafından rehin alındı, 4 gün sonra polis kurtardı

Mersin'de bir iş yerinde borçluları tarafından 4 gün rehin tutulduğu ileri süren A.Ö., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.'nün 4 gündür bir iş yerinde zorla tutulduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İhbarın yapıldığı iş yerine giden ekipler, içeride olduğu tespit edilip elleri bağlı A.Ö.'yü kurtardı. İfadesi alınan A.Ö., borçlu olduğu H.K. ve D.K. ile konuşmak amacıyla iş yerine gittiğini, ancak burada elleri ve kolları bağlanarak rehin alındığını öne sürdü. Dövülüp cep telefonunun zorla alındığını, silahla tehdit edildiğini belirten A.Ö. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kimlikleri tespit edilen H.K., D.K., Ö.K., M.M., M.O., D.G., S.M., E.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 7 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 6 gram esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve D.K. ev hapsi kararı ile diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Hakan Uralın sağlık durumunu hakkında Nur Tuğba Namlıdan bilgilendirmeHakan Ural'ın sağlık durumunu hakkında Nur Tuğba Namlı'dan bilgilendirmeHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Rehin#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç