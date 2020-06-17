MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlacaklı oldukları kişiyi kaçıramayınca otomobilini gasbettiler
GeriGündem Alacaklı oldukları kişiyi kaçıramayınca otomobilini gasbettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN- Muammer İRTEM - DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Alacaklı oldukları kişiyi kaçıramayınca otomobilini gasbettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alacaklı oldukları kişiyi kaçıramayınca otomobilini gasbettiler
Abone Olgoogle-news

Bursa'da para yüzünden tartıştıkları İsmail Y.'yi kaçırmaya çalışan, ellerinden kurtulunca da otomobilini gasbeden 4 kişiden 2'si, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Mahallesi’nde meydana geldi.

İsmail Y. arkadaşı Uğur Ş. ile kendisine ait 77 AAU 571 plakalı otomobilinde otururken, yanlarına para meselesi yüzünden husumetli olduğu F.T., N.T., T.S. ve A.Ç. geldi. Bu kişiler, İsmail Y.’den alacakları olan parayı istedi. İsmail Y. borcunu ödeme imkanı olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Bu sırada F.T., silah çekti. Şüphelilerin kaçırmaya kalkıştığı İsmail Y., ellerinden kurtulmayı başardı. Bunun üzerine şüpheliler, İsmail Y.'nin otomobiline binip, kendilerine engel olmak isteyen Uğur Ş.'yi döverek bölgeden ayrıldı.

Alacaklı oldukları kişiyi kaçıramayınca otomobilini gasbettiler

Olaya şahit olan bir kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.

Gürsu yönüne giden 4 şüpheli, takip edildiklerini anlayınca otomobili terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu F.T. ile A.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürülürken, N.T. ve T.S.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle