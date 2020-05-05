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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Alacaklı olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu

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Alacaklı olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde S.Y. (34), borç yüzünden tartıştığı Muzaffer Bacalı'yı (44) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Bacalı, hastanede ameliyata alınırken, S.Y. ise polise teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Oba Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y., iddiaya göre Muzaffer Bacalı'nın yanına giderek, alacaklarını istedi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada S.Y. pompalı tüfekle Muzaffer Bacalı'ya 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Muzaffer Bacalı sol omuz ve karın bölgesinden yaralanırken, S.Y. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer Bacalı'yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan Bacalı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra teslim olan S.Y. ise emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.

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