×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alacak-verecek tartışmasında kardeşini öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Polis#Şüpheli
Alacak-verecek tartışmasında kardeşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 21:19

Aksaray’da Şammaz Yalvaç, (74) alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi Zeki Yalvaç'ı (58) tabancayla başından ve göğsünden vurarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6672 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önünde Şammaz Yalvaç ve kardeşi Zeki Yalvaç arasında iddiaya göre, ev ile arsa alacak-vereceği yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şammaz Yalvaç, belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Zeki Yalvaç'ı başından ve göğsünden vurdu. Zeki Yalvaç, kanlar içinde yere yığıldı. Şammaz Yalvaç ise Hollanda plakalı bir araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Yalvaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede Meydan Mahallesi'nde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Polis#Şüpheli

BAKMADAN GEÇME!