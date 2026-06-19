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Alacak verecek tartışmasında husumetlisini öldürüp intihar etti

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#Bursa#Polis#Bursa Adli Tıp Kurumu
Alacak verecek tartışmasında husumetlisini öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 20:59

Bursa’da Zafer Yılmaz, arkadaşının ayakkabı dükkanında buluştuğu aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Banu Özdağ’ı (53) tabancayla vurarak öldürdükten sona aynı silahla intihar etti.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’ndeki bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan oto galerici Zafer Yılmaz ile inşaat işiyle uğraşan Banu Özdağ, arkadaşlarının ayakkabıcı dükkanında buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Belinden çıkardığı tabancayla Özdağ'ı vuran Yılmaz, ardından silahı kendi vücuduna dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özdağ ile Yılmaz’ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Özdağ ve Yılmaz'ın cansız bedenleri, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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#Bursa#Polis#Bursa Adli Tıp Kurumu

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