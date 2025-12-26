×
Alacak verecek tartışmasında arkadaşını silahla vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Silahlı Saldırı#Esenyurt#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 09:42

Esenyurt’ta iki arkadaş arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası yanında silah olan kişi arkadaşına ateş etti. Olay sonrası silahlı şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan R.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 21.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 349. Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma sonrasında yanında silah olan kişi arkasını dönmesinin ardından ismninin R.G. olduğu öğrenilen arkadaşına ateş etti. Olay sonrası silahlı şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen R.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

