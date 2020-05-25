Alacak-verecek meselesi silahların patlamasıyla sonlandı: 4 yaralı

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyünde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Beytullah E. ve İsa S.(35), telefonda konuşurken tartıştı. Tartışmanın ardından Beytullah E., kimliği belirlenemeyen 4 arkadaşıyla birlikte Ağılönü köyüne gitti. Burada yaşanan silahlı kavgada İsa S.(35) ve Ahmet K.(26), Aziz K.(30) ve İlyas K.(34) açılan ateş sonucu av tüfeğiyle yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İlyas K.'nın başından yaralandığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.