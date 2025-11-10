×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alacak-verecek kavgasında kan döküldü: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Polis
Alacak-verecek kavgasında kan döküldü: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 00:07

Batman'da işyerinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada Murat İnsel (28) ve Salih İnsel (23) tabancayla vurularak öldürüldü, 3 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir diş deposunda meydana geldi. İş yerinde iki grup arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

Kısa süren çatışmada, Murat İnsel, Salih İnsel, M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. Öte yandan kavgaya karıştıkları ileri sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) ise olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan durumu ağır olan Murat İnsel ile Salih İnsel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayda hafif yaralanan M.F.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Şüpheliler A.Ç. ve F.Ç.’nin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Polis

BAKMADAN GEÇME!