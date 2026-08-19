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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

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#Adana Cinayet#Aile Dramı#Alacak Verecek
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 19:31

Adana’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahsın silahla vurduğu iş yeri sahibi hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Şüpheli, kaçarken otomobiline binen iş yeri sahibinin oğlunu da silahla vurarak öldürdü.

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Olay, saat 17.25 sıralarında merkez Çukuruova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Mehmet Nuri A. (46), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil (48) tabancayla vurdu. Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil’i de silahla kafasından vurdu. Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi’nde, 01 BT 263 plakalı otomobili terk edip kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin araçta silahla vurduğu Sinan Fil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Adana Cinayet#Aile Dramı#Alacak Verecek

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