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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 5 yaralı

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#Gaziantep#Alacak Verecek#Silahlı Kavga
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 21:35

Gaziantep'te iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Olay, Şahinbey ilçesi kırsal Bostancık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi olay yerinde, Yasin Ö. (33) isimli şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Hüseyin Ö. (18), Murat Ö. (46), Mustafa Ö., Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs daha olmak üzere toplam 5 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay sonrası jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı, soruşturma başlatıldı.

 

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#Gaziantep#Alacak Verecek#Silahlı Kavga

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