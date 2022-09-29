Alacak tartışmasında öldürüldü: 4 gözaltı

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Olay, dün gece Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Kurt ile aralarında akrabalarının da bulunduğu ismi öğrenilemeyen kişiler, alacak meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Kurt, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Kanlar içerisinde kalan ve olayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Müslüm Kurt, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

Kurt'un cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Polis, Müslüm Kurt'un ölümüyle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.