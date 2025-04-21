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Alacak meselesi yüzünden kuzenini öldürdü

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#Cinayet#Manisa#Kavga
Alacak meselesi yüzünden kuzenini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 10:04

Manisa'nın Salihli ilçesinde A.C. (32), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Bahri Curacı'yı (25) tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 602 Sokak'taki bir büfede meydana geldi. A.C. ile kuzeni Bahri Curacı, karşılaştıkları büfede alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C. yanındaki tabancayla kuzenine peş peşe ateş edip, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bahri Curacı yere yığıldı.

Alacak meselesi yüzünden kuzenini öldürdü

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahri Curacı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Curacı, kurtarılamadı.

Polis, kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Alacak meselesi yüzünden kuzenini öldürdü

 

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#Cinayet#Manisa#Kavga

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