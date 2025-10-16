×
Gündem Haberleri

Alacak kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü!

Muğla'nın Milas ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavga çıktı. Kavgada 18 yaşındaki silahlı saldırgan iki kişiyi vurarak öldürdü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil İbrahim Tuzcu (34) ve Ali Taha Demir (19) yaşamını yitirdi. Şüpheli M.A.Ö. (18), gözaltına alındı.

TABANCASINA DAVRANIP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 11.30 sıralarında, Milas-Yatağan yolundaki yem fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; Halil İbrahim Tuzcu, Ali Taha Demir ve M.A.Ö. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.Ö., tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VURULAN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi, Demir ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Demir de kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Savcının inlemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

