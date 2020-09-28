Alacak kavgasında akrabasını tabancayla vurdu

Olay, saat 12.30 sıralarında, Kazım Dirik Mahallesi Küçükpark mevkisinde meydana geldi. Ali Şerif Başaran, aralarında alacak meselesi olan aynı binada oturduğu akrabası Ç.M. ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ç.M. yanında bulunan tabancayla Başaran’a 6 el ateş etti. Yanında bulunan tahta masayı alıp, kendisine siper eden Başaran, 3 kurşunla sırt, omuz ve göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ali Şerif Başaran ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Başaran’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Ç.M. olay yerine gelen polisler ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.