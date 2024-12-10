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Alacağını istemek için arkadaşının evine gitti, dövülerek öldürüldü

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#Cinayet#Alacak#Antalya
Alacağını istemek için arkadaşının evine gitti, dövülerek öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 12:01

Antalya’da Nuri Karakuş (48), sıva işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük (20) tarafından 1000 TL alacağını istediği gerekçesiyle çıkan kavgada dövülerek öldürüldü.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Nuri Karakuş, sıva, boya işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük’ten 1000 TL alacağını istemek için evine gitti. Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Dönük, arkadaşını darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünden ağır yaralanan Karakuş, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekibi, kısa sürede Mehmet Dönük’ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alacağını istemek için arkadaşının evine gitti, dövülerek öldürüldü

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Sabah saatlerinde morga gelen Karakuş’un eşi, çocukları ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş’un cansız bedeni, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

"TORNAVİDAYLA KARŞIMA ÇIKTI, KÜFÜRLEŞTİK"

Mehmet Dönük ilk ifadesinde, “Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, ‘Paramı neden vermiyorsun?’ deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı” dedi. 

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#Cinayet#Alacak#Antalya

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