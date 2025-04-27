Alabora olan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy bölgesi açığında dün bir özel teknenin olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle alabora olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığının Aksu Çayında konuşlu bulunan yüzer unsuru harekete geçti.

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından deniz yüzeyinde bulunan M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B. (37), emniyetli şekilde deniz yüzeyinden bota alınarak Aksu Çayına götürüldü. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.