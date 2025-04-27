×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alabora olan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Sahil Güvenlik#Alabora
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 10:53

Antalya'nnın Aksu ilçesi açıklarında alabora olan tekneden denize düşen 4 kişi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy bölgesi açığında dün bir özel teknenin olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle alabora olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığının Aksu Çayında konuşlu bulunan yüzer unsuru harekete geçti.

Alabora olan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından deniz yüzeyinde bulunan M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B. (37), emniyetli şekilde deniz yüzeyinden bota alınarak Aksu Çayına götürüldü. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 

Alabora olan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Alabora olan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Sahil Güvenlik#Alabora

BAKMADAN GEÇME!