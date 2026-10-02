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Alabora olan teknede yaşamını yitiren polis, toprağa verildi

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#Sinop#Orhan Gazi Yetiş#Polis
Alabora olan teknede yaşamını yitiren polis, toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 14:44

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş, Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Sinop merkez Yalı köyü açıklarında açıklarında 30 Eylül'de alabora olan tekneden denize düşerek yaşamını yitiren Yetiş için Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Alabora olan teknede yaşamını yitiren polis, toprağa verildi

Törene, Yetiş'in ailesi ve yakınları, Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.
Alabora olan teknede yaşamını yitiren polis, toprağa verildi

Yetiş'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sinop'ta merkez Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Denizde kaybolan Şen'in cenazesine de yapılan arama çalışmaları sonucunda bugün ulaşılmıştı.

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#Sinop#Orhan Gazi Yetiş#Polis

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