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KASTAMONU (İHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Alabalık tesisinden 300 kg balık çaldılar

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Alabalık tesisinden 300 kg balık çaldılar
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü sınırları içerisinde bulunan Karadere barajındaki özel bir firmaya ait alabalık üretim tesisine gece yarısı giren hırsızlar 300 kilograma yakın balığı alarak kayıplara karıştı. Hırsızların tesise ait demirli ve kilitli olan tekneye bir düzenek kurarak üretim merkezine ulaştıkları tespit edildi.

Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığının titiz çalışması sonucu olaya karıştıkları iddiası ile E.K. ve Devrekani nüfusuna kayıtlı A.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

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