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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

#Adem Çakıcı#Alaattin Çakıcı#Silahlı Saldırı
Alaattin Çakıcının yeğeni Adem Çakıcıya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay 15 Şubat Salı günü akşam saat 20.30'da Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı 'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkânları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda motosiklet ve otomobille gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği  tespit edilen G. M., G.D. ,D.Y.  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla  gözaltına alındı.

Şüphelilerin  sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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#Adem Çakıcı#Alaattin Çakıcı#Silahlı Saldırı

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