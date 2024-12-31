Al Nahyanâ€™la kritik konular

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GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiye ile BirleÅŸik Arap Emirlikleri ikili iliÅŸkileri, Suriye ve Filistinâ€™deki son durum, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konular ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, farklÄ± etnik ve dinÃ® gruplarÄ±n yan yana sulh iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir Suriyeâ€™nin tesisi ile Ã¼lkede birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini belirtti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™de faaliyet gÃ¶steren PKK/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgedeki KÃ¼rtlerin temsilcisi ve muhatap olarak gÃ¶rÃ¼lmesini kabul edemeyeceÄŸini, DEAÅžâ€™Ä±n da bÃ¶lgedeki karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan istifade etmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi ve Ä°srailâ€™in mevcut durumu istismar ederek Suriyeâ€™deki yeni sÃ¼reci baltalamasÄ±nÄ±n engellenmesi gerektiÄŸini ifade etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinâ€™de devam eden katliamÄ±n bir an evvel sona ermesi iÃ§in gayret gÃ¶stermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi. Â Â Â Â

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