Al kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Renklerden biri olarak ön plana çıkan al, gündelik yaşamda aslında çok fazla kullanılmaz. Yani bu kelime yerine daha çok eş anlamlı sözcüğü değerlendirilir. Ancak yazılı kaynaklarda ve bazı eserlerde sıkça değerlendirilmektedir.

Al Eş Anlamlısı

TDK üzerinden bakıldığı zaman al kelimesini eş anlamlı olarak, ‘kırmızı’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Her iki kelime de aynı anlama gelmekte ve cümle içerisinde ortak biçimde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

‘’Al rengi sana hiç yakışmamış.’’

‘’Kırmızı renk sana hiç yakışmamış.’’

Bu şekilde gördüğünüz gibi cümle içerisinde veya amaca uygun tek başına da kullanabilirsiniz. Şimdi bir başka örnek vermek gerekirse;

‘’Benim en çok sevdiğim renk kırmızıdır.’’

‘’Benim en çok sevdiğim renk aldır.’’

Gündelik yaşam içerisinde her iki sözcüğü de ortak anlam üzerinden eş anlamlı biçimde değerlendirebilirsiniz.