Akyurt Geri Gönderme Merkezi’nde eve gitmeyi bekliyorlar

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Kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi’ne getirildikten sonra detaylı bir güvenlik ve üst aramasından geçiriliyor. Parmak izi alınan göçmenler sisteme de kayıt ediliyor.

Üstlerinde olan değerli eşyalar ise tutanak altına alınıp çelik kasalarda muhafaza ediliyor. İhtiyacı olan göçmenlere kıyafet temini de yapılıyor. Kayıt altına alınıp, merkezde misafir edilecek göçmen, seyahat belgesi olup olmadığı ve uyruğunun tespiti için detaylı bir mülakata alınıyor.

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İşlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilecekleri zamana kadar konaklayacakları odalara alınıyor. Merkezde TV izleme odası ve kütüphane ile resim gibi faaliyetlerin yapılabildiği alanlar da yer alıyor.

11 AYDA 109 BİN 816 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

- Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, 2022’de sınır dışı edilen göçmen sayısının yıl bazında ulaşılan en yüksek oran olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “2022 yılının 11 aylık döneminde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 109 bin 816’ya yükseldi. Sınır dışı başarı oranıda 2022 yılında yüzde 69’a yükseldi. Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30’a, kapasitesi ise 20 bin 540’a yükseltilmiştir. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 103 farklı uyruktan 17 bin 366 yabancı (4 bin 298’i Afganistan, 3 bin 596’sı Pakistan ve 9 bin 472 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir. 2022 yılında61 bin 617 Afgan da ülkesine gönderilmiştir.