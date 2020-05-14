AkyazÄ±'da sokak ortasÄ±nda bir kiÅŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Olay, saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda AkyazÄ±â€™nÄ±n Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi Karacasu kanalboyu mevkiinde meydana geldi. Sokakta yÃ¼rÃ¼yen Mehmet Ã‡., kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan tabancayla vuruldu. SaldÄ±rgan olay yerinden kaÃ§arken, mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet Ã‡. kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Mehmet Ã‡.Â AkyazÄ± Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.Â

Polis ekipleri, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ olay yerinde yapÄ±p, saldÄ±rganÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â