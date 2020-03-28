Akyazı’da banklar söküldü

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Akyazı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve toplum sağlığı nedeniyle ilçe merkezinde bulunan bankları yerinden söktü. Ömercikler Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki bankların tamamı kaldırılırken, sökülemeyen sabit bankların üzerine ise şerit çekilerek vatandaşların oturması engellenmek istendi. Ancak bazı vatandaşlar, tüm yasaklara rağmen şerit çekilen banklara oturmaya devam etti.