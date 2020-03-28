MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkyazı’da banklar söküldü
GeriGündem Akyazı’da banklar söküldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Akyazı’da banklar söküldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akyazı’da banklar söküldü
Abone Olgoogle-news

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca, meydandaki banklar söküldü. Sabit olan bankların etrafına ise güvenlik şeridi çekilmesine rağmen vatandaşların oturmaya devam ettiği görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Akyazı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve toplum sağlığı nedeniyle ilçe merkezinde bulunan bankları yerinden söktü. Ömercikler Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki bankların tamamı kaldırılırken, sökülemeyen sabit bankların üzerine ise şerit çekilerek vatandaşların oturması engellenmek istendi. Ancak bazı vatandaşlar, tüm yasaklara rağmen şerit çekilen banklara oturmaya devam etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle