Akyaka'da çevre düzenlemesi başlatıldı

Ula Belediyesi, Akyaka'da şiddetli yağışın ardından kıyıyı gelen sahil kumlarından temizlemek ve zarar gören palmiyeleri korumak için çevre düzenlemesi başlattı. Belediye ekipleri, iş makineleri ile kumları toplayarak plajlara taşıdı. Sahilde bulunan palmiye ağaçlarının önlerine ise koruyucu çelik bariyerler konulacak.

Belediye yetkilileri, sahil ve çevre düzenleme çalışmalarının koronavirüs yasaklarının kalkacağı günler için yapıldığını belirterek, “Yağışlardan dolayı pek çok ağacı tutan toprak, denize aktı gitti. Sahil ve plajın yeniden düzenlenmesi zorunluluk haline geldi. Vatandaşlarımızın daha güzel bir Akyaka’da yaşaması için çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.