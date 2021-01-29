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MUĞLA (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Akyaka'da çevre düzenlemesi başlatıldı

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Akyaka'da çevre düzenlemesi başlatıldı
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MUĞLA’nın yıldızı parlayan tatil beldeleri arasına giren Akyaka'da şiddetli yağışların ardından çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Yağışların etkisiyle kıyıya gelen kumlar, iş makineleri ile toplandı.

Ula Belediyesi, Akyaka'da şiddetli yağışın ardından kıyıyı gelen sahil kumlarından temizlemek ve zarar gören palmiyeleri korumak için çevre düzenlemesi başlattı. Belediye ekipleri, iş makineleri ile kumları toplayarak plajlara taşıdı. Sahilde bulunan palmiye ağaçlarının önlerine ise koruyucu çelik bariyerler konulacak.

Belediye yetkilileri, sahil ve çevre düzenleme çalışmalarının koronavirüs yasaklarının kalkacağı günler için yapıldığını belirterek, “Yağışlardan dolayı pek çok ağacı tutan toprak, denize aktı gitti. Sahil ve plajın yeniden düzenlenmesi zorunluluk haline geldi. Vatandaşlarımızın daha güzel bir Akyaka’da yaşaması için çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

 

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