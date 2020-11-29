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Haber Giriş: 29.11.2020 - 21:15 | Son Güncelleme:

Akyaka sahilde ölü köpekbalığı bulundu

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Akyaka sahilde ölü köpekbalığı bulundu
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Muğla'nın Ula İlçesi sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde ölü bir köpekbalığı kıyıya vurdu.

Akyaka sahilde balıkçılar yaklaşık 1 metre boyunda camgöz cinsi köpek balığının hareketsiz şekilde denizde olduğunu gördü.

Gündüz saatlerinde sahilde balık avına çıkan balıkçılar, ölü köpek balığını görünce şaşırdı. Denizden sahile çıkarılan camgöz cinsi köpekbalığının niçin telef olduğunun araştırıldığı bildirildi.

Akyaka sahilde ölü köpekbalığı bulundu


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