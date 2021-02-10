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Gündem
AKYAKA (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Akyaka sahilde ilginç önlem

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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde, sahil şeridinde kumların denize kaymasını engellemek için 4 metre uzunluğunda ağaç kazıklar ile önlem alındı.

Akyaka'da, Ula Belediyesi tarafından sahil şeridinin yeniden düzenlenmesi için başlatılan çalışamalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağış nedeniyle denize dolan kumlar, iş makineleri ile toplandı, palmiye ağaçlarının önlerine de zarar görmemeleri için çelik bariyerler yapılmaya başlandı.

Akyaka sahilde ilginç önlem

Çalışma kapsamında, belediye ekipleri, bugün bölgeye 4 metrelik ağaç kazıklar getirdi. Kazıklar, kumların denize kaymasını engellemek için kıyı şeridine çakılmaya başlandı. Kazıkların çakılma işleminin tamamlanmasının ardından, toplanan kumların sahil şeridine yayılıp, çevre düzenlemesinin tamamlanacağı belirtildi.

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