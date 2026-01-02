Akyaka en iyi turizm köyü

Haberin Devamı

AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 22 Nisan 2021’de Dünya Günü’nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, ‘Vay be. Güzelliğini yaşayın’ notuyla paylaştığı ‘Kadın Azmağı’nın bulunduğu Muğla’nın Akyaka mahallesi, bu kez de Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü’nün açıkladığı 2025’in ‘En iyi turizm köyleri’ listesinde yer aldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılında ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Akyaka, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Özellikle Akyaka’nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi’ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. 1200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, sualtı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor.

Haberin Devamı

BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen ‘En iyi turizm köyleri’ girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ile Ortadoğu’dan gelen 270’ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi. Liste, Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı.

Gözden Kaçmasın 2026’da neler olacak Haberi görüntüle

Türkiye’nin dört farklı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor. Akyaka Mahallesi, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi.