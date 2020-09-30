AKUT'tan Kızılay şehidi anısına kan bağışı

AKUT Mersin ekibi, Türk Kızılayı Mersin Şubesinin desteği ve İyilik senin kanında var çağrısıyla düzenlediği kan bağışı kampanyasında Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılayı aracına teröristler tarafından El-Bab ile Çobanbey arasındaki bölgede gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 40 yaşındaki Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman anısına kan bağışında bulundu. Pozcu Meydanı'nda Türk Kızılayı'na ait kan bağış noktasında düzenlenen kampanyada AKUT Mersin ekibi gönülleri gün boyunca kan bağışında bulunurken, çevredeki vatandaşların da kan bağışında bulunması için çağrıda bulunuldu. Pandemi sürecinde tüm dünyada kan bağışının öneminin arttığı kritik bir süreçten geçildiğini belirten AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin, Gerek pandemi süreci gerekse Türkiye'nin terörle mücadelesi sırasında oluşan kan ihtiyacının daha da arttığı bu dönemde bu ihtiyaca duyarsız kalmamız mümkün olamadı. Bu etkinliğin her 4 ayda bir tekrarlanması hususunda karar alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.



VATANDAŞLARA DÜZENLİ KAN BAĞIŞINI TAVSİYE EDİYORUZ



Düzenli kan bağışının öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Doğan Göktekin, Vatandaşlarımızın sadece çevrelerindeki yakınlarının ihtiyacı olduğunda kan bağışı yapmaları yerine sağlıkları el verdiği sürece düzenli kan bağışçısı olmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca özellikle koronavirüse yakalanmış ve son testleri negatif olan kişilerin özellikle plazma bağışçısı olmalarını destekliyoruz diye konuştu.