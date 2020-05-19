Akut Ne Demek? Akut Nedir? Akut Tdk Kelime Anlamı

Akut, Almanca dil kökenine sahip bir terimdir. Genellikle tıp biliminde kullanılan bu terimin cümledeki görevi sıfat olmaktır. Akut ile birlikte hastalıklar için kronik ve subakut tanımlamaları yapıldığı da görülmektedir.

Akut Ne Demek?

Akut, teşhis konulan pek çok hastalığın bir parçası olarak kabul edilir. Bu bağlamda hızlı bir şekilde ilerleyen ve kısa süren hastalıklar için akut sıfatı kullanılır. Toplumda akut teriminin hastalık şiddetini belirttiğine dair yanlış bir bilgi bulunmaktadır.

Buna göre, akut olarak seyreden hastalıkların mutlaka şiddetli olması gerekmez. Yani akut olarak nitelendirilen hastalıkların şiddeti değişiklik gösterebilmektedir. Akut teşhisi konan bazı hastalık isimleri ise; akut lösemi, akut farenjit, akut romatizmal ateş ya da akut larenjit olarak sıralanabilir. Akut olarak seyreden hastalıkların genelde çok uzun sürmediği ve tedavi sonrasında iyileştiği kabul edilir.

Akut Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde akut için tek kelimelik bir açıklamaya yer verildiği görülmektedir. Bu bağlamda sözlükte, akutun kelime anlamının “iveğen” olduğu bir tanımlama bulunmaktadır. İveğen sözcüğünün anlamına bakıldığında ise “aceleci ve çabuk ilerleyen” açıklamalarına ulaşılmaktadır.