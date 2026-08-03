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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında iddianame hazırlandı: 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

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#Nasuh Mahruki#15 Temmuz#Paylaşım
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında iddianame hazırlandı: 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 17:08

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 17 Temmuz'da tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, eylemin basın yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

17 Temmuz’da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki’nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırılarak uygulanması talep edildi.

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#Nasuh Mahruki#15 Temmuz#Paylaşım

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