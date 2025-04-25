AKUT Eğitmeni Dr. Suat Sarı uyardı... İstanbul’a 1 milyonluk ekip lazım

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İSTANBUL’da önceki gün yaşanan depremin ardından arama-kurtarma ekiplerinin ne kadar hazır olduğunu AKUT İlk Müdahale Eğitmeni ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı’ya sorduk. Şu an bu rakamın 60 bin civarında olduğunu belirten Dr. Sarı, önemli uyarılarda bulundu: “İstanbul için 400 bin binada en az 1 milyonun üstünde arama-kurtarma eğitimi almış uzman kişiye ihtiyaç var. Ama şu anda bu sayının 50-60 bin civarında olduğu biliniyor.

Her şeyi devletimizden beklemememiz gerekiyor. Ben Galatasaray Spor Kulübü vasıtasıyla, bir yıllık süreçte ilk müdahale ekibi eğitimini 15 arkadaşımla birlikte almış durumdayım. Bu girişimin diğer spor kulüpleri tarafından da yapılması bu konuda önemli bir açığı kapatmaya yardımcı olacaktır. İstanbul genelinde bir iş günü, deprem tatbikat günü olarak ilan edilmeli. O gün ‘Deprem Tatbikat Günü’ olarak her ay tekrarlanmalı.”

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DEPREM FİLMLERİ İZLEYİN

Sarı, ilginç bir tavsiye de verdi: “Depremle ilgili filmler seyredilmeli, konuşmalar yapılmalı, broşürler dağıtılmalı. Toplumun deprem farkındalığı için tatbikatlar çok elzem. İstanbul toplum tabanlı afet yönetimine hazır olmalıdır. Depremde her binaya koruma, kurtarma, ilkyardım ve söndürme ile lojistik konularında uzmanlardan oluşan 12 kişilik ‘İlk Müdahale Ekibi (İME) olmalı, ilk 3 günden sonra devreye girecek arama kurtarma ekipleri de 59’ar kişiden oluşmalı.”