Akü kutusunda 66 cep telefonu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Irak’tan Habur Gümrük Sahası’na gelen yabancı uyruklu bir kişinin idaresindeki araç, riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Ardından araç, ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı. Aramada akü kutusuna gizlenmiş 66 cep telefonu bulundu. Piyasa değeri 555 bin lira olan cep telefonlarına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülüyor.