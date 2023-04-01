Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akü kutusunda 66 cep telefonu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Habur Gümrük Kapısı#Cep Telefonu#Ticaret Bakanlığı
Akü kutusunda 66 cep telefonu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 13:19

Habur Gümrük Kapısı’na Irak'tan gelen aracın akü kutusunun içine gizlenmiş piyasa değeri 555 bin lira olduğu belirlenen 66 cep telefonu ele geçirildi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Irak’tan Habur Gümrük Sahası’na gelen yabancı uyruklu bir kişinin idaresindeki araç, riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Ardından araç, ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı. Aramada akü kutusuna gizlenmiş 66 cep telefonu bulundu. Piyasa değeri 555 bin lira olan cep telefonlarına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Habur Gümrük Kapısı#Cep Telefonu#Ticaret Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık?

#İçe Kapanık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası