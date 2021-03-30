Akü hırsızlığı yapan çift yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinde geçen cumartesi günü, 2 evden şarja takılı araç akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin E.Ç. (29) ve eşi Y.Ç. (29) olduğunu belirledi. Çift, Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan 2 akü ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ç. adliye binasına götürüldüğü sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Teröristlikten alındık, televizyonlara çıkarın iyi mi?" dedi. Şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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