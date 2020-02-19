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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Akü hırsızı yakalandı

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Akü hırsızı yakalandı

Gaziantep’te bir araçtan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı aküyle kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ekipleri, 3 bin lira değerindeki akünün çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aküyü çalan şüphelinin kimliğini belirledi. A.A. ve çalıntı malzemeleri satın alan kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

 

 

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