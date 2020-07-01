Aktüerya nedir? Aktüerya bölümü mezunları ne iş yapar?

YKS'nin Sayısal puan türüyle tercih yapılabilen Aktüerya bölümü, devlet üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerde de yer almakta. İşte, Aktüerya hakkında ayrıntılar...

Aktüerya Bilimleri, belirsizlik durumunda sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak her türlü risk ölçüm ve hesaplamalarını kapsamaktadır. Başta enflasyon olmak üzere ekonomik etkiler, sigorta şirketindeki üretimin niteliği ve kapasitesi, mevzuat, sosyal ve politik etkenler, şirketin risk kabul politikaları, poliçe ve ürün özellikleri gibi belirsizliği artıracak yönde gelişen birçok iç ve dış faktörün etkisinden dolayı hesaplamalar uzmanlık düzeyinde bir bilgi birikimi gerektirmektedir.

MEZUNLAR NEREDE İSTİHDAM EDİLİR?

Bölüm mezunları, sigorta sektörünün yanı sıra finans kuruluşları, danışmanlık firmaları, kamu kurumları ve üniversitelerde çalışma olanaklarına sahiptir. Mezunlar, "Aktüerler Yönetmeliği" uyarınca yapılmakta olan aktüerlik sınavları ile imza yetkisine sahip Aktüer unvanını da alabilir. Bankacılık, sosyal güvenlik, emeklilik ve mortgage sistemleri gibi gelişen piyasalar aktüerler için büyük kariyer fırsatları sunmaktadır.